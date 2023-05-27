Популярний український співак Макс Барських під час свого світового туру емоційно звернувся до шанувальників.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Макс Барських, який уже дав концерти в різних містах Польщі та Казахстану, вирішив поділитися з українцями важливим інсайтом.

"Останні півтора року, кожен раз роблячи крок на сцену, я запитую себе, для чого я тут…У перші місяці війни не було відповіді, яка б влаштовувала мене. Але зараз я чітко усвідомлюю, про що мій кожний виступ", — заявив Макс Барських.

Співак наголосив, що саме такі виступи, як у Польщі та Казахстані, підживлюють його та надають впевненості.

"Ми, артисти України, маємо робити все, аби Україна лунала у всіх куточках світу, щоб історія нашого спротиву, наших людей надихала інші країни. Це не про стан жертви, а саме про впевненість у перемогу і гордість за те, хто ми є", — переконаний Макс Барських.

Свій пост Макс Барских супроводив потужною відеонарізкою з концертів і виконанням пісні "Чекай мене".

"Це про мить, коли Алмати, Астана, Варшава, Вроцлав, Краків з повагою підіймають синьо-жовту символіку! Це про єдність людей. Мене дуже тішить, коли щирі казахи підспівують мої нові пісні українською, розуміючи серцем про що вони ❤️ Казахстане, я дякую за гостинність та можливість допомагати нашим воїнам, адже кожен глядач робить свій внесок", — додав Макс Барських.

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Як повідомляла Politeka, Максу Барських пригрозили можливою розправою після слів про "діряву" росію.

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