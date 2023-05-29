Популярна українська блогерка та колишня дружина "Холостяка" Микити Добриніна Даша Квіткова, яка тепер сама виховує сина Лева, часто радує величезну аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, на цей раз Даша Квіткова виклала знімки, які зробила на прогулянці у Нью-Йорку.
Судячи з фото у профілі, Даша Квіткова вирішила влаштувати собі велику подорож США. Так спочатку вона була в Майамі, а тепер почала викладати фотографії з Нью-Йорка. На нових фото Дашу Квіткову зображено серед хмарочосів у найкрасивіших локаціях американського мегаполісу.
Перед камерою Даша Квіткова з'явилася в стильній цибулі – на ній білі широкі штани, чорний топ та темний піджак оверсайз, а на ногах масивні кроси. Волосся дівчини розпущене та випрямлене, а на її обличчі легкий макіяж, в руках вона тримає стаканчик з кавою.
У підписі до публікації Даша Квіткова похвалилася: "Тепер, кожного разу, при перегляді улюблених фільмів, я буду вигукувати: о-о, я там була, і тут ходила, а ось тут каву пила з бутербродом".
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Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію блогерки:
"Виглядаєш щасливою".
"Неймовірна".
"Це просто неможливо передати словами".
"Дуже красиво".
"Зробила нереально круті кадри".
"Якби ви знали, наскільки надихаєте йти вперед".
"Як це все гаразд".
"Мега круто".
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