Популярний український виконавець Монатік, який за кілька днів до початку повномасштабної війни був за кордоном на відпочинку та повернувся до України лише через кілька місяців, часто стає жертвою нападок хейтерів у соцмережах.

Так, нещодавно Монатік потрапив у скандал із концертом в Одесі, який не став скасовувати через страшний обстріл Дніпра окупантами. На виправдання артист сказав, що під час тієї вечірки йому вдалося зібрати півмільйона гривень для допомоги пораненим українським військовим. Однак навіть це хейтерів не зупинило.

На цей раз Монатік опублікував у своєму Instagram незвичайне відео, яке приурочило до Дня Києва, який відзначався 28 травня. У незвичайно змонтованому ролику Монатик показав різні локації української столиці, а також себе в них, є там і кадри з наймасштабніших його концертів у Києві.

"Зі святом тебе, столиця столиць! У Києві я знайшов усе, що шукав! Побачив ті моменти, про які тільки могло мріяти! Місто неймовірної енергії! Місто мрій!", - зворушливо підписав відео Монатік.

Тим часом у коментарях до відео почалося бурхливе обговорення, де серед іншого один із користувачів розповів цікаву історію:

"Кілька днів тому я чув розмову молодої передвесільної пари з організатором весілля. Наречена хотіла запросити тебе співати на весіллі, вони "внє політікі", з десяти років живуть на Заході. Але організатор відповів їм: "Монатіка не можна, він між піснями може прокричати "Слава Україні". Я ще раз запишався твоєю славою".

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