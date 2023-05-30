Переможниця "Танці зі зірками" та героїня шоу "Холостячка" та актриса Ксенія Мішина заговорила про залежність від чоловіка.

Українська актриса та перша "Холостячка" Ксенія Мішина вирішила відверто поговорити про актуальну тему залежності: від чоловіків, від обставин і як це пов'язано з особистим щастям. За словами Мішиної, їй є що розповісти, адже колись вона сама була у непростих стосунках.

«Як ви вважаєте, чи має жінка бути незалежною, реалізованою. Чи можна повністю покластися на чоловіка?

Вважаю, що реалізовуватись жінці необхідно не лише для того, щоб бути незалежною від чоловіка, а й для того, щоб бути щасливою. І тут уже неважливо – одна вона чи в парі.

А якщо говорити про чоловіків, то моя думка: насамперед жінка має відчувати безпеку та захист у всіх сенсах цього слова» - написала Мішина на нових кадрах.

Також Мішина почала розкривати непрості теми у суспільстві, які і її саму не раз зачіпали.

"Приміром, моя мама завжди намагалася вкласти в мене всі моменти сили, самостійності та незалежності, знову ж таки, роблячи висновки зі власного життя. І в неї, напевно, вийшло. Тому що у мене склалася досить чітка позиція обов'язкового саморозвитку та реалізації" - заявила Мішина.

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