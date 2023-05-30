Відома українська ведуча та актриса Лілія Ребрик вперше за час повномасштабної війни приїхала до Харкова та поділилася враженнями.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Лілія Ребрик поділилася кадрами з сонячного Харкова, куди вона приїхала на зйомки проєкту «Дочекаюсь».

"Харків… Я тут вперше за півтора року💔 Чистий, доглянутий. Такий охайний і чепурний. Навіть у розпал війни не втратив своєї краси. Страждав, коли руйнували його Салтівку. Не спить, коли в нього стріляють ті, кого навіть називати не хочеться. Плаче за кожним, хто більше не побачить його", — написала Лілія Ребрик під світлинами.

На зйомки разом із Лілією Ребрик приїхав її чоловік Андрій Дикий. Нагадаємо, ведуча вийшла заміж за хореографа Андрія Дикого, з яким познайомилася завдяки шоу "Танці з зірками", в 2011 році. Зіркова пара виховує двох донечок — Діану (2012) та Поліну (2018).

"Але Харків — зелений, майже літній, живий попри все! Дякую тобі, місто нескорених! Хто дуже сумує за Харковом — пишіть тут, я обіцяю йому передати особистий привіт 💙", — наголосила Лілія Ребрик.

Українці в коментарях підтримали Лілію Ребрик і діляться своїми історіями про Харків:

"Лілічка, вітаю Вас у нашому нескореному Харкові. Так приємно було би з Вами зустрітись";

"Дякуємо! Наше найкраще місто! Дуже сумуємо за ним! А перед війною були на вашій виставі у Харкові!";

"Найкраще місто! Люблю, сумую, сподіваюсь на довгоочікувану зустріч!!!❤️".

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