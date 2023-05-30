Відома українська співачка Настя Каменських після скандалу з конкурсом та піаром на військовій допомозі з'явилася в мережі.

Популярна українська співачка Настя Каменських продовжує привертати до себе увагу, як відомо, артистка раніше потрапила до скандалу через піар на військових потребах українських захисників. Каменських намагалася провести конкурс, в результаті якого заробила б кілька мільйонів, публічно віддавши на авто військовим сто тисяч.

Розігрувати ж тоді Каменських збиралася авто за понад мільйон гривень, тому й нове звернення Каменських у мережі не оцінили. Вона опублікувала нове фото на своїй сторінці у Instagram. Це стало її першим повідомленням після скандалу, пов'язаного з розіграшем автомобіля, який викликав негативні коментарі та обурення.

На фотографії Настя Каменських позувала в яскравому светрі яскраво-фуксієвого кольору, на якому був промовистий напис, адресований путіну.

«Регулярні ракетні атаки та атаки дронами. Вони тероризують мирне населення, бо сподіваються залякати та виснажити. Але ми не зламаємось і не здамося. Тому що сильні та непереможні!» – написала Каменських.

У мережі ж почали сперечатися:

«Не несіть агресію. А повертайтеся з Європи та допомагайте своїм на фронті; Слова не лише треба показувати, а й за них потім відповідати; О, Настюха Інфініті повернулася до чату. А де тачка? Чи дієш ти за принципом свого лисого?;

Потрібно Потапу таку. Дивовані війська Барселони вони такі; Настюха ... напиши хоч слово про свого топця 😂; Опа. А можна Потап таке ж одягне?; Де ж таки Потап?😂; Що там стара ондатра Потап?))); Мадам некрасиво чиниш».

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