Настає літо, а значить відкривається сезон страв із купою зелені. Не виняток і зелений борщ. За словами Євгена Клопотенка, його можна готувати не лише зі свіжого соковитого щавлю, а й з кропивою. При цьому подавати його можна так само зі сметаною.

Євген Клопотенко радить вирушати за кропивою на ярмарки, базари та ринки. Також, якщо ви живете в місті, але маєте рідню чи друзів у селі, можете попросити у них свіжу кропиву на борщ.

"І пам'ятайте, вам потрібна молода кропива, тобто зірвана до моменту появи на ній квіточок, тому поспішайте. Сезон короткий. Ця зелень кусюча, тому обов'язково використовуйте рукавички і обшпарити пучок. А коли ви її приборкаєте, все – можете нарізати та додавати до борщу", - каже Євген Клопотенко.

Для приготування знадобляться:

300 г філе курячих стегон

3-4 середні картоплини

50 г кропиви

100 г зеленої цибулі

50 г зелені кропу

1 лавровий лист

3 горошини чорного перцю

2,5-3 л води

сметана для подачі

3 яйця за бажанням (для подачі)

Приготування:

Спочатку зваріть бульйон. Для цього в каструлю влийте 2,5 л води. При необхідності пізніше можна буде ще додати води, якщо борщ здаватиметься надто густим. Розріжте на дві частини філе курячих стегон і перекладіть у каструлю. Додати лавровий лист і 3 горошини чорного перцю. Варіть 30 хвилин після закипання, періодично знімаючи пінку.

Надягніть рукавички і викладіть в миску 50 г кропиви. Залийте окропом на 1 хвилину, а потім відкиньте на друшляк.

Очистіть 3-4 картоплі та наріжте середнім кубиком. Картоплю перекладіть у бульйон і варіть 10 хвилин. З гілочок кропиви обірвіть листя, помийте 100 г зеленої цибулі і 50 г зелені кропу. Усю зелень дрібно наріжте.

Додати зелень у каструлю. Потім посолити і варити 10 хвилин. Перевірте готовність картоплі. Він має встигнути зваритися.

Готовий зелений борщ зніміть із плити, накрийте кришкою та дайте 20 хвилин настоятися, щоб усі смаки та аромати розійшлися. Розливайте теплий борщ по тарілках та подавайте зі сметаною. Також за бажанням можна подавати такий борщ із відвареними порізаними яйцями.

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