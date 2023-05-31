Телеведучий найромантичніших проектів "Холостяк" та "Холостячка" Григорій Решетник та його дружина Христина Решетник приголомшело відео, яке розповсюдили в мережі. Дружина Григорія Решетника опублікувала його на своїй сторінці в Інстаграмі та поділилася своїми почуттями після побаченого.

Так, Христина Решетник опублікувала відео, на якому з'явилися двоє дітей біля будинку в Голосіївському районі Києва, де через падіння уламків "Шахедів" спалахнула пожежа. Це 6-річний Марко та 8-річна Аліса. Хлопчик запитує: "Як ми взагалі вижили там?" На що дівчинка відповіла: "Не знаю".

Дружина Григорія Решетника з жахом константувала: "Якщо наші сини тремтіли вчора від страху, то що пережили ці діти, в будинок яких у Києві прилетів уламок шахеда, навіть важко уявити... Бажаю, щоб ці нелюди теж переживали щодня те, що й ми".

Дружина Григорія Решетника також запитала, коли цей жах закінчиться і українські діти знову спатимуть спокійно. Відео зачепило також передплатників Христини Решетник:

"Хочу, щоб вони всі горіли в пеклі", "От за що нашим діткам таке дитинство", "Нехай ті, хто запускає цю гидоту, вбиваючи цивільних і ті, хто це підтримує, повною мірою на собі відчують бумеранг", "Це якийсь жах, весь світ дивиться, а вдіяти нічого не можуть, ну як так”.

Останні новини України:

Нагадаємо, Решетник із дружиною емоційно згадали про трагедію, яка сталася рік тому.

Як писала Politeka, Дружина "Холостяка" Решетника дала урок українкам, якою має бути сім'я.

Також повідомляла Politeka, Дружина Решетника розповіла про проблему здоров'я, з якою давно бореться.