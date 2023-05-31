Український кулінар та переможець шоу "Мастер Шеф" Євген Клопотенко поділився в Інстаграм історією, яка розповідає про чергову крадіжку з боку росіян. Зокрема, кулінар повідомив, що пюрешка з котлеткою – це далеко не наша домашня кухня, яка прийшла з часів "совка". Ні, ці страви вкрадені рф і після чого вони поширилися країнами колишнього Радянського Союзу.
"Мастер Шеф" Клопотенко поділився, що пюре - це французька страва purée, а котлета - французька м'ясна страва côtelette.
"Не дуже по-українськи виходить, правильно? Ну тому що це все вкрадено та спотворено. Суп, який продається в кожній їдальні – теж спрощене та запозичене з французького слова. До совка в українців не було "супу", а були юшки та окремі назви рідкісних страв", - уточнив "Мастер Шеф" Євген Клопотенко.
"Мастер Шеф" Клопотенко також здивував тим, що пельмені також вкрадені, хоча російська федерація кричить на весь світ, що саме вони вигадали його.
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"Може ви думаєте, що це російське блюдо, яке прижилося у нас за часів совка, ні, тут теж помилочка. Саме слово релан походить з Комі (перекладається як вухо + хліб). А Сибірські пельмені називають, тому що там їх "запозичували" з китайських цзяо цзи", - пояснив "Мастер Шеф" Євген Клопотенко.
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