Український кулінар та переможець шоу "Мастер Шеф" Євген Клопотенко поділився в Інстаграм історією, яка розповідає про чергову крадіжку з боку росіян. Зокрема, кулінар повідомив, що пюрешка з котлеткою – це далеко не наша домашня кухня, яка прийшла з часів "совка". Ні, ці страви вкрадені рф і після чого вони поширилися країнами колишнього Радянського Союзу.

"Мастер Шеф" Клопотенко поділився, що пюре - це французька страва purée, а котлета - французька м'ясна страва côtelette.

"Не дуже по-українськи виходить, правильно? Ну тому що це все вкрадено та спотворено. Суп, який продається в кожній їдальні – теж спрощене та запозичене з французького слова. До совка в українців не було "супу", а були юшки та окремі назви рідкісних страв", - уточнив "Мастер Шеф" Євген Клопотенко.

"Мастер Шеф" Клопотенко також здивував тим, що пельмені також вкрадені, хоча російська федерація кричить на весь світ, що саме вони вигадали його.

"Може ви думаєте, що це російське блюдо, яке прижилося у нас за часів совка, ні, тут теж помилочка. Саме слово релан походить з Комі (перекладається як вухо + хліб). А Сибірські пельмені називають, тому що там їх "запозичували" з китайських цзяо цзи", - пояснив "Мастер Шеф" Євген Клопотенко.

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