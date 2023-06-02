Переможниця "Танці зі зірками" та героїня шоу "Холостячка" та актриса Ксенія Мішина висловилася про материнство.

Українська актриса та перша "Холостячка" Ксенія Мішина порушила актуальну тему про материнство та показала зворушливий кадр. Ще нещодавно Мішина зізналася, що бути матір'ю з самого початку було непросто, адже тоді вона була молода і сама планувала ростити сина. До того ж їй треба було активно займатися навчанням.

Тому повноцінну роль матері Мішина взяла він лише тоді, коли синові було сім років. Артистка налагодила довірчі відносини з дитиною та постійно займається її розвитком.

«Немає нічого ціннішого і дорожчого за ці обійми. Немає нічого ціннішого і дорожчого за наших дітей.

«Діти війни» – ком у горлі, стиск судин і мокрі від усвідомлення ока. Так сталося, що ці слова зараз і про наших дітей. Історію та культуру вони вивчають не за книгами, фільмами та розповідями, а переживають на власному досвіді всі страхи.

Вони бачать і вже розуміють. Розуміють, наскільки це важливо – знати, зберігати та розвивати українську історію» - написала Мішина.

Вона додала, що у такий скрутний період мета багатьох українських мам – надати дітям необхідний захист.

«Діти – це наше майбутнє, і я справді захоплююсь їх силою та стійкістю в даний час», - сказала Мишина.

У мережі також поділилися своєю думкою:

«Так важко усвідомлювати, що діти знають, що таке війна; Все подолаємо завдяки таким, як ви. Які знімають та публікують роботу ппо 😡; Так, діти – наше майбутнє! І зараз війна закладає в їхню свідомість цеглу дорослого життя; Наші дітки заслуговують на мирне життя» – пишуть під постом Мішиної.

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