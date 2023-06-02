Українська актриса та перша "Холостячка" Ксенія Мішина порушила актуальну тему про материнство та показала зворушливий кадр. Ще нещодавно Мішина зізналася, що бути матір'ю з самого початку було непросто, адже тоді вона була молода і сама планувала ростити сина. До того ж їй треба було активно займатися навчанням.
Тому повноцінну роль матері Мішина взяла він лише тоді, коли синові було сім років. Артистка налагодила довірчі відносини з дитиною та постійно займається її розвитком.
«Немає нічого ціннішого і дорожчого за ці обійми. Немає нічого ціннішого і дорожчого за наших дітей.
«Діти війни» – ком у горлі, стиск судин і мокрі від усвідомлення ока. Так сталося, що ці слова зараз і про наших дітей. Історію та культуру вони вивчають не за книгами, фільмами та розповідями, а переживають на власному досвіді всі страхи.
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Вони бачать і вже розуміють. Розуміють, наскільки це важливо – знати, зберігати та розвивати українську історію» - написала Мішина.
Вона додала, що у такий скрутний період мета багатьох українських мам – надати дітям необхідний захист.
«Діти – це наше майбутнє, і я справді захоплююсь їх силою та стійкістю в даний час», - сказала Мишина.
У мережі також поділилися своєю думкою:
«Так важко усвідомлювати, що діти знають, що таке війна; Все подолаємо завдяки таким, як ви. Які знімають та публікують роботу ппо 😡; Так, діти – наше майбутнє! І зараз війна закладає в їхню свідомість цеглу дорослого життя; Наші дітки заслуговують на мирне життя» – пишуть під постом Мішиної.
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