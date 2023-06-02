Відома співачка Камалія, яка нещодавно заявила про розлучення із чоловіком, похвалилася дорогим відпочинком із дітьми.

Популярна українська артистка Камалія , яку називають найбагатшою співачкою України, багато років потому заговорила про розлучення з мільярдером Мохаммадом Захуром. При цьому пара вирішила зберегти дружні та ввічливі стосунки.

Камалія провела день народження у колі близьких друзів за кордоном, а відпочинок у розкішному ресторані їй організував чоловік, з яким вона має намір розлучитися.

Цього разу Камалія заговорила, що влаштувала відпочинок не для всіх. Разом із дочками вона похвалилася початком відпустки:

Мама сказала, мама зробила! У дочок невеликі канікули, і я обіцяла, що ми обов'язково проведемо їх разом ❤️ Так само ми в Бельгії, щоб покататися на моєму улюбленому коні. Чекайте на фото, відео, я в передчутті» - заявив Камалія.

Артистці написали у відповідь: Як швидко подорослішали ваші дочки. Дівчатка, ви красуні; Красуні♥; Просто чарівна дівчина красуня».

До цього Камалія поділилася тяжкою новиною:

«Коли вчора всі постили фото пошкодженого уламками ракети будинку в Голосіївському районі Києва, я плакала від щастя, що моєї двоюрідної сестри не було на той момент будинку, бо її квартира була саме в цьому будинку.

Звичайно, від вибухової хвилі вилетіло скло з вікон, і навіть поплавалися віконні рами, два верхні поверхи повністю зруйновані» - написала Камалія.

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