Український танцюрист та хореограф, який судив проект "Україна має талант", Євген Кіт поділився, чому не йде на службу.

Як пише Politeka.net, Євген Кот - успішний український танцюрист та переможець проекту "Танці зі зірками", де зміг вразити всіх із Ксенією Мішиною.

На цей раз Євген Кот, який активно залучений до волонтерської діяльності, розповів про причини, через які він не може приєднатися до військової служби на фронті, в інтерв'ю Славі Дьоміну.

Із самого початку конфлікту Женя Кот став активним учасником волонтерських та благодійних ініціатив. Він регулярно допомагав військовим, які були поблизу його будинку, і доставляв їм необхідну підтримку у вигляді так званих "коктейлів Молотова".

Однак, Женя Кіт зізнався, що має серйозні проблеми зі здоров'ям, які заважають йому взяти участь у бойових діях на фронті. Він згадав, що має "білий квиток", який обмежено визнає його придатним для служби лише у воєнний час.

«Мені не приходять повістки, бо маю "білий квиток". У мене зламані кісти, кілька гриж у хребті, розрив колінного суглоба (крововиливи), розрив кісточки» – поділився Кот.

Кот зазначив, що навіть у своїй професії він змушений оминати деякі танцювальні постановки через свої фізичні обмеження.

Не забуває танцюрист і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. Нещодавно Євген опублікував кадри, де похвалився гнучкістю своєї дружини.

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