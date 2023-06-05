Популярний український співак, чоловік Тоні Матвієнко Арсен Мірзоян показав, у яких умовах йому зараз доводиться працювати.

Арсен Мірзоян лише в перші дні повномасштабної війни захищав Київ зі зброєю в руках, а в березні активно взявся за волонтерство. Артист багато виступає для військових, регулярно збирає кошти та доставляє українським захисникам дрони, автівки, тепловізори та іншу необхідну техніку.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram чоловік Тоні Матвієнко Арсен Мірзоян вирішив відповісти на часті запитання шанувальників про те, коли він знаходить час творчість. Співак показав, що пригнав ще 3 автівки для наших захисників, і пояснив, що ідеї нових пісень записує на диктофон просто за кермом машини.

"Мене питають: «де час на творчість?». А ось він - за кермом в диктофоні! Ну і три коника цієї ночі ;)", — написав Арсен Мірзоян під світлинами.

Українці в коментарях підтримали Мірзояна, дякують артистові за важливу роботу та жартують: "Талант не проп'єш ))".

Напередодні в інтерв'ю Славі Дьоміну Арсен Мірзоян розповів, що за час повномасштабної війни йому жодного разу не вручали повістку, проте він сам ходив до військкомату на початку вторгнення. При цьому піваку неодноразово доводилося брати до рук зброю. Ще з 2014 року він влаштовував виступи для українських захисників у гарячих точках і військові довіряли йому автомат.

Останні новини України:

Нагадаємо, дружина Мірзояна Матвієнко возз'єдналася з чоловіком, кадри сімейної ідилії.

Також Politeka повідомляла, що зять Ніни Матвієнко Мірзоян зворушив сімейними фото з дружиною та донькою.

Як ще Politeka писала, що чоловік Матвієнко Мірзоян раптово з'явився у Бахмуті після зникнення.