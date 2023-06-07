Цього разу на своєму Ютуб-каналі зірка "Майстер Шеф" Тетяна Литвинова поділилася своїм рецептом приготування печериць, який перевершує традиційний шашлик та ідеально підходить для тих, хто дотримується здорового способу життя.

«Майстер Шеф» Литвинова пропонує приготувати фаршировані печериці на мангалі, які обов'язково стануть головною розмовою після того, як ви скуштуєте цю страву. Воно не тільки смачне, але також потрапляє до категорії ПП (Правильне Харчування), пропонуючи цілком безгрішну альтернативу.

Ось що вам знадобиться для приготування цієї страви:

0,5 кг печериць

300 г фаршу з індички

30 г зеленого лука

15 г кінзи

3-4 столові ложки олії

3-4 столові ложки соєвого соусу

½ чайної ложки сушеного часнику

Шампури, фольга, червоне вугілля

Ось як приготувати цю дивовижну страву за рецептом «Майстер Шефа» Литвинової:

Очистіть капелюшки печериць від зайвої плівки. Маринуйте їх у суміші рослинної олії, соєвого соусу та сушеного часнику, рекомендує «Майстер Шеф» Литвинова.

Змішайте фарш з нарізаною зеленою цибулею, кінзою, сіллю та перцем. Наповніть капелюшки печериць приготованим фаршем, з'єднуючи дві половинки печериці, щоб фарш опинився всередині. Нанизуйте їх на шампури, розповідає «Майстер Шеф» Литвинова у відео.

Загорніть шампури у фольгу і розташуйте їх на ґратах гриля.

Готуйте печериці на помірному вогні близько 30 хвилин, перевертаючи їх іноді. Зніміть фольгу і дайте печерицям підсмажитись до золотистого кольору.

За словами «Майстер Шефа» Тетяни Литвинової, результат виходить неймовірно соковитим та апетитним. Печериці не тільки позбавлені зайвої жирності, але й мають дивовижний смак, який приємно здивує вас і ваших гостей.

Останні новини України:

Нагадаємо, зірка "Мастер Шеф" Литвинова дала простий рецепт домашніх запечених ролів.

Як повідомляла Politeka, зірка "Мастер Шеф" Тетяна Литвинова дала рецепт швидкої та безпечної домашньої шаурми.

Також Politeka писала, що Тетяна Литвинова показала, як приготувати справжню українську часникову ковбасу.