"Телеведучий і зірка «Голосу країни» Даніель Салем, який після 24 лютого служить у лавах ЗСУ, поділився кадрами із затопленого міста."

Український телеведучий Даніель Салем, який одночасно є військовим у Збройних Силах України та захищає країну від російських окупантів, опублікував зворушливе відео, зняте у Херсоні. Незважаючи на всі проблеми, люди не здаються і йдуть уперед.

У цьому відео, яке викликало хвилю емоцій в українців, Даніель Салем та інші військові допомагають евакуювати людей.

Коментарі користувачів у соціальних мережах свідчать про те, що вони не можуть дивитися на ці кадри без сліз, і вони захоплені незламним духом українського народу.

"Незламна Велика Нація" - пише Салем.

У мережі підтримують:

«Як я щаслива, що ці люди з нашої землі!! Якесь щастя мати таку націю! Дякую невпинно; 😢 Боже допоможи нашим людям витримати все..... Бережіть себе; Боже сказати, що болить... це нічого не сказати.

Спасибі вам!; 👏 найкраща нація; Українці наші прекрасні та найкращі; Низький Вам уклін хлопці! Ви робите таку справу, дякую Вам від щирого серця. Я пишаюся, що я Українка!».

Також раніше Даніель Салем показав кадри, в яких умовах він та інші бійці, які борються із російськими окупантами, відпочивають.

"Якщо що, ось я", - підписав кадр Салем, на якому він зображений сплячим на дерев'яних палетах на підлозі.

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