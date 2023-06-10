Український телеведучий Даніель Салем, який одночасно є військовим у Збройних Силах України та захищає країну від російських окупантів, опублікував зворушливе відео, зняте у Херсоні. Незважаючи на всі проблеми, люди не здаються і йдуть уперед.
У цьому відео, яке викликало хвилю емоцій в українців, Даніель Салем та інші військові допомагають евакуювати людей.
Коментарі користувачів у соціальних мережах свідчать про те, що вони не можуть дивитися на ці кадри без сліз, і вони захоплені незламним духом українського народу.
"Незламна Велика Нація" - пише Салем.
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У мережі підтримують:
«Як я щаслива, що ці люди з нашої землі!! Якесь щастя мати таку націю! Дякую невпинно; 😢 Боже допоможи нашим людям витримати все..... Бережіть себе; Боже сказати, що болить... це нічого не сказати.
Спасибі вам!; 👏 найкраща нація; Українці наші прекрасні та найкращі; Низький Вам уклін хлопці! Ви робите таку справу, дякую Вам від щирого серця. Я пишаюся, що я Українка!».
Також раніше Даніель Салем показав кадри, в яких умовах він та інші бійці, які борються із російськими окупантами, відпочивають.
"Якщо що, ось я", - підписав кадр Салем, на якому він зображений сплячим на дерев'яних палетах на підлозі.
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