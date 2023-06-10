На своїй сторінці в Instagram Марія Єфросиніна розмістила відеонарізку із нового випуску проєкту "Дорослі дівчата" з Олею Поляковою та розповіла, що захворіла вперше за час повномасштабної війни.

"Мені особисто важко давалося рішення видавати сьогодні новий випуск Дорослих Дівчат чи ні - я перебуваю сама на емоційному дні останні чотири доби. Чесно, я навіть захворіла. Вперше за 16 місяців. Я казала команді, що не на часі зараз такі випуски. Команда показувала мені ваші коментарі під повідомленнями про скасування прем‘єр - там були суто прохання не затягувати з виходом, бо сильно треба відволіктися на щось легке, аби не зійти з розуму", — зізнається Маша Єфросиніна.

Маша Єфросиніна розповіла, що допомогло їй трохи полегшити свій стан.

"І от, сьогодні зранку, зрозумівши, що треба мені вже полежати, бо сильно зле,…я що зробила? Правильно, вирішила подивитися сама новий випуск! І мене раптом трохи попустило. Тому й ви все ж таки подивіться! Гірше точно не буде. А посміхнетесь - то радість для нас з Олею Поляковою", — додала Єфросиніна.

Українці в коментарях підтримали Машу Єфросиніну:

"Якщо зараз не на часі, то коли? У нас кожен день нове горе, біль та страждання. А жити все одно хочеться";

"Не хворійте 🙌 ви нам потрібна ❤️";

"Дякую за випуск! Трохи полегшало. Дійсно вже потрібно було відволіктися, бо вже дурно було до сказу".

Останні новини України:

Нагадаємо, Єфросиніна зізналася, чому не може часто спілкуватися з Поляковою.

Як повідомляла Politeka, Єфросиніна з Астаф'євою та Узєлковою не витримали після того, що відбувається на шоу в росії.

Також Politeka писала, що Маша Єфросиніна зачепила українців новою заявою.