Багато жінок постійно стикаються з питанням про те, як поєднати успішну кар'єру та особисте життя, за словами Полякової. Стереотипи та закиди, що жінка має бути лише хранителькою домашнього вогнища, а чоловік – єдиним здобувачем, що не відповідають сучасним реаліям.

Про це важливе питання обговорювали Маша Єфросиніна та Оля Полякова у програмі "Дорослі дівчатка".

Оля Полякова переконана, що ідеального рішення, за якого жодна сторона не постраждає, не існує. Полякова також вважає, що ідеальних матерів немає. Навіть якщо мама постійно дбає про свою дитину, відвозить її на всі секції, це не гарантує, що вона буде адаптована до реального життя.

Можливе поєднання роботи та материнства, але при цьому потрібно бути готовим до жертв та збитків. Виникає питання про те, що таке ідеальне материнство і чи потрібно всім дотримуватися стандартів, які нав'язують суспільство. Для Полякової самореалізація означає незалежність, і це включає і незалежність від дітей.

"Поєднання можливе, але ви повинні бути готові до шкоди, жертовності... Але, оскільки ми з Машею трудоголіки, ми не можемо похвалитися тим, що багато часу приділяємо дітям", - висловилася Полякова.

Таким чином, на думку Полякової, поєднання кар'єри та материнства можливе, але кожна жінка повинна сама обирати свій шлях, ґрунтуючись на своїх переконаннях та цінностях.

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