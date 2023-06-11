Популярна українська співачка Злата Огневич, яка раніше висвітлювала ситуацію в країні та закликала допомогти постраждалим українцям, також продовжує підтримувати ЗСУ та розповідає про свою творчість. Однак через те, що відбувається в країні після удару окупантів по Каховській ГЕС, артистка була вражена наслідками.

Після всіх переживань Огневич вирішила поділитися новими кадром із особистими зауваженнями.

"Хто я? Наразі це питання не кризи середнього віку. Це питання національної ідентичності. #відповідьочевидна» - поділилася Огневич під фото.

Як і очікувалося, багато хто відразу відреагував на слова Злати:

«Ми Українці ми дуже сильні та незламні 🫶🏻; Справжня людина, небайдужа до чужого горя. Саме на таких людях тримається і триматиметься цей світ; Ми супер людяний народ. Це головне

Неймовірна і дуже – дуже гарна, пані Злата; Гарна дівчина;); Красуня, як завжди».

Так сильно змінилися орієнтири. Катастрофа прибирає все зайве – оголює душу. Життя триває серед смутку, воно переможе усі перешкоди.

Крізь найміцніший бетон завжди проростають квіти, такі тендітні, на перший погляд. Але ж ці квіти проросли крізь бетон, пам'ятаєте» - написала Злата під атмосферними фото.

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