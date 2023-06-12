Співачка Вєра Брежнєва розповіла про відміну чотирьох концертів. Зірка звернулася до фанатів у своєму Інстаграмі, де активно ділиться творчістю та особистими кадрами. А цього разу артистка заявила, що не виступатиме в Іспанії та Португалії. При цьому зірка не стала пояснювати, чи це через особисті проблеми, чи тому, що вона до початку повномасштабного вторгнення працювала в Росії, через що багато українців її не раді бачити.

"Сьогодні я мала в цей час бути в Португалії, вже закінчити саунд-чек і готуватися до концерту: але з'явилися обставини, через які найближчі чотири концерти не відбудуться. 1 в Португалії і 3 в Іспанії. Я дуже засмутилася, але сподіваюся , у мене все ж таки вийде в інший час до вас приїхати. Обіймаю вас ніжно. Кошти за куплені квитки повернуться автоматично", - написала Вєра Брежнєва і поділилася фотографією зі сцени.

"Але коли ми зустрінемося, буде так", - написала на ще одному сторисі зірка, демонструючи один зі своїх концертів, де працювала з глядачами.

"Тому що завдяки таким нашим теплим зустрічам ми ще маємо можливість допомагати", - додала артистка на останньому сторіс.

Останні новини України:

Нагадаємо, дочка Брежнєвої у чорному бікіні захопила виглядом фігури.

А ще Politeka повідомляла, що Віра Брежнєва розповіла, як вона заспокоюється у цей тяжкий час.

Також Politeka писала, що Віра Брежнєва поділилася радісною подією