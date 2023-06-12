Відома співачка та блогерка Ганна Трінчер розповіла, як її зачіпає критика людей, і як вона бореться з хейтерами.

Популярна українська співачка та блогерка Анна Трінчер, яка минулого року вийшла заміж за блогера Олександра Волошина, поділилася, що дуже болісно реагує на хейт. У своєму інтерв'ю Раміні Есхакзай Анна Трінчер розповіла, що критика від користувачів мережі буквально може зруйнувати людину зсередини, але знайшла спосіб з цим боротися.

Анна Трінчер зізналася, що не може втриматися і не дивлячись на поради всіх навколо читає коментарі під своїми постами, а вони не завжди комплементарні. Дівчину багато хейтять, але вона знайшла спосіб боротися з цим – Трінчер просто публічно висміює своїх хейтерів.

"Про це не можна мовчати, про це потрібно говорити, і треба їх висміювати, показувати їх з боку. Звичайно, мене це зачіпає, я дівчина, я сентиментальна, я приймаю все близько до серця. Я дуже сильно опікуюся тим, чим займаюся, мене це як моя дитина. І коли там на мене, чи моя "дитя", вибачте, виливають лайно, це мене зачіпає. І тому я це висвітлюю", - розповіла Анна Трінчер.

Анна Трінчер також згадала історію, пов'язану із цим. Як виявилося, була користувач, яка регулярно ображала Аню в особистих повідомленнях, писала лайки та критику. Однак потім, згодом несподівано написала вибачення співачці і вибачилася за свою поведінку.

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