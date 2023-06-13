Популярний український музикант та виконавець Сергій Бабкін, який на початку повномасштабної війни разом із дружиною Сніжаною та трьома дітьми виїхав із палаючого Харкова за кордон, вже давно повернувся до України та почав активно виступати для військових. Більше того, нещодавно Сергій Бабкін розповів, що військові замовили йому написати пісню, що він невдовзі й зробив.

Тепер у своєму Instagram Сергій Бабкін поділився милими фото із дружиною Сніжаною та військовими. Як виявилося, артист та його дружина повчили важливих нагород від українських захисників. На нових знімках зіркове сімейство позує разом із військовими та демонструє свої почесні нагрудні знаки.

У підписі до публікації Сергій Бабкін розкрив подробиці: "На концерті в Сумах нам зі Сніжаною вручили нагрудні знаки — почесні відзнаки 127-ї Окремої бригади Територіальної оборони ІІ ступеня. Такі нагороди затверджуються на найвищому рівні. Це стало приємною несподіванкою. Для мене це честь, тому що це ще одне підтвердження того, що я все роблю правильно. Вся моя діяльність, всі мої концерти спрямовані на допомогу ЗСУ. Сам командир @okrema_brigada_tro_kharkiv Роман Грищенко @hryshchenko_r приїхав вручити нам ці нагороди. Це надзвичайно важливо для мене. Завжди радий бачити Вас та хлопців на моїх виступах! Слава Україні! Слава ЗСУ!".

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