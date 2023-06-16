Популярний шоумен та телеведучий Анатолій Анатоліч продовжує ділитися актуальними інтерв'ю, обговореннями та дивує особистими зауваженнями в Інстаграм. Цього разу ведучий вирішив обговорити майбутнє країни після всіх подій.

«Втомилися від тривог? Не турбуйтесь. Ви ж зрозуміли, що іншого життя ми не матимемо. Війна не скінчиться одного дня. Типу вчора ще війна, а завтра мир і все як у 2012 році. Ізраїль живе у незмінних атаках на свою країну.

Південна Корея живе з розумінням того, що поруч Кон Чен Ый, і він може будь-якої миті поїхати дахом і атакувати. І таких прикладів багато. Тому працюємо і не турбуємося. Нервові клітини не відновлюються. Головне берегти людей. Це найцінніше. Не турбуйтеся, але не ігноруйте тривоги» - пише Анатоліч.

«З усім згодна, крім одного. По-перше, нервові клітини (нейрони) відновлюються! По-друге, найбільше гинуть нейрони не через стрес, а через неправильне харчування, вживання алкоголю, забрудненого повітря;

Дуже сумні настанови... Моя душа (або те, що люди так називають) не хоче вірити, що ще довго доведеться так жити...; Привіт депресія......дуже оптимістично; Щось не надто заспокоїло».

Раніше Анатоліч висміяв російського співака, який намагався безглуздо виправдати російську злочинну агресію.

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