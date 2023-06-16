Фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя розповів, як відреагували у російських пабліках на афішу з його концертом у Ялті.

Якийсь час тому в мережі з'явилася афіша концерту гурту "Антитела" в Ялті у 2024 році. Цей анонс наробив багато галасу не лише в українському інформаційному просторі, а й у російському. Фронтмен гурту Тарас Тополя на шоу Жені Яновича "2023" розповів, що у москалів знатно "підгоріло" від цієї афіші.

За словами Тараса Тополі, цей анонс – це своєрідна інформаційна гра, яка, можливо, породила в головах росіян питання про те, що раптом все не так однозначно, і Україна справді деокупує Крим до 2024 року.

"Це акт інформаційної гри, контрпропаганди. Ну, ви можете сприймати це як завгодно. Але ми сприймаємо це як факт, на кшталт, що це станеться. Ми насправді готуємося до цього концерту. Паралельно з оголошенням цього концерту, трапилося дуже багато цікавих подій. , і вони зараз розвиваються, деякі важливі цікаві події. І плюс те, що трапилося в пабликах у москалів, те, що трапилося в їх телеграм-каналах, мені сподобалося. Тобто це так працює. Іноді потрібно робити якісь речі, які розбурхують їхній інформаційний простір, і змушують їх ставити питання: "Може не все так однозначно? Може щось вони знають? Може справді?", - розповів Тарас Тополя.

Він вважає, що росіянам потрібно вже продавати нерухомість, яку вони незаконно придбали в анексованому Криму, та пакувати валізи. "Нехай готуються до того, 2024 року там буде Україна", - каже Тарас Тополя. Також артист додав, що, за їхньою інформацією, вже близько 10 тисяч квитків на цей концерт у Ялті українці розкупили.

Зазначимо, що у своєму Instagram фронтмен "Антитела" також опублікував миле фото з Женею Яновичем і подякував йому за цей ефір та рекламу концерту в Ялті.

"Хороша розмова про українську Ялту, майбутні концерти на інших континентах, про війну та "шароварщину". Вже на ютуб-каналі @yanovychzhenya о 20:23! Дякую Женю! Як вам випуск?", - написав Тарас Тополя.

Останні новини України:

Нагадаємо, Дорофєєва показала фото з Кацуріним і підігріла чутки про весілля: "Вже зачекалися".

Як повідомляла Politeka, "Плачу щодня": Астаф'єва розповіла про свою бабусю, якій не може допомогти.

Також Politeka писала, що Каменських викрутилася після скандалу з автомобілем для ЗСУ: "На передову...".