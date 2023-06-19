Про неї поліції розповіла сестра загиблого, пише Politeka.net з посиланням на поліцію Херсонської області.
Так, повідомляється, що в поліцію звернулася жителька Херсона. З її слів, у тимчасово окупованому Скадовському районі на березі річки її 55-річний брат наступив на ворожу міну.
На жаль, чоловік не вижив.
Ще одна трагедія сталася у селі Борозенське, що також на Херсонщині. Там до медиків звернувся 35-річний місцевий житель. В нього були опіки обличчя, рук та ніг.
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Зі слів потерпілого, він виїхав на власну земельну ділянку для огляду та обробки. На землі помітив сторонні предмети та почав їх збирати, щоб очистити поле. Один з предметів зайнявся прямо в його руках.
Медики стверджують, що нині стан його здоров’я задовільний, життю чоловіка нічого не загрожує.
Ще один вибух пролунав поблизу села – там в полі під час обробки землі підірвався трактор, ймовірно на ворожій протитанковій міні. 37-річний водій трактору не постраждав і пояснив, що обробляв землю за допомогою дискового плугу, який зачепив невідомий предмет і він здетонував.
Також стало відомо про страшну подію на Харківщині. Там, у селі Токарівка Харківського району місцевий мешканець 52 років наступив на міну типу "Пелюстка".
Його госпіталізували з пораненням середньої тяжкості.
«Поліція вкотре нагадує громадянам про мінну небезпеку та радить не обробляти землі, які поки не перевірені вибухотехніками. Не піднімайте невідомі предмети та не чіпайте нерозірвані снаряди», - закликають правоохоронці.
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