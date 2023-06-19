Про неї поліції розповіла сестра загиблого, пише Politeka.net з посиланням на поліцію Херсонської області.

Так, повідомляється, що в поліцію звернулася жителька Херсона. З її слів, у тимчасово окупованому Скадовському районі на березі річки її 55-річний брат наступив на ворожу міну.

На жаль, чоловік не вижив.

Ще одна трагедія сталася у селі Борозенське, що також на Херсонщині. Там до медиків звернувся 35-річний місцевий житель. В нього були опіки обличчя, рук та ніг.

Зі слів потерпілого, він виїхав на власну земельну ділянку для огляду та обробки. На землі помітив сторонні предмети та почав їх збирати, щоб очистити поле. Один з предметів зайнявся прямо в його руках.

Медики стверджують, що нині стан його здоров’я задовільний, життю чоловіка нічого не загрожує.

Ще один вибух пролунав поблизу села – там в полі під час обробки землі підірвався трактор, ймовірно на ворожій протитанковій міні. 37-річний водій трактору не постраждав і пояснив, що обробляв землю за допомогою дискового плугу, який зачепив невідомий предмет і він здетонував.

Також стало відомо про страшну подію на Харківщині. Там, у селі Токарівка Харківського району місцевий мешканець 52 років наступив на міну типу "Пелюстка".

Його госпіталізували з пораненням середньої тяжкості.

«Поліція вкотре нагадує громадянам про мінну небезпеку та радить не обробляти землі, які поки не перевірені вибухотехніками. Не піднімайте невідомі предмети та не чіпайте нерозірвані снаряди», - закликають правоохоронці.

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