Запроданка Ані Лорак , яка і зараз продовжує будувати кар'єру в Росії, похвалилася відпочинком із коханим. Зірка опублікувала фото у своєму Інстаграмі, де отримала критику від українців.

"І після всього ... Він просто обійняв мене ...", - написала Ані Лорак під фотографією з коханим.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі Ані Лорак:

"Наша Кароліночка на Херсонському пляжі",

"Знайшов кого обіймати",

"Щастя тобі???? Та щоб тобі повернувся весь біль українців, Кароліна!!!!",

"А кому це потрібно, подумала?!",

"Ого, а ви в Польщі?! Дуже цікаво",

"Не знає як до себе привернути увагу",

"Кароліночка українська армія чекає наступного траншу, дуже потрібні дрони, з минулої покупки вже полетіли до Білгорода та Москви! Чекаємо, сонечко! Привіт від наших військових".

Варто зазначити, Ані Лорак – відома співачка з України, яка стала активно будувати кар'єру у Росії після 2014 року. Зірка і зараз продовжує перебувати там, воліючи практично нічого не говорити про те, що відбувається в Україні. А до цього Ані Лорак вирішила під час обстрілу Києва балістичними ракетами закликала давати гроші на російських дітей.

Останні новини України:

Нагадаємо, екс-чоловік запроданки Лорак Мурат показав, як проводить час із дочкою та новою дружиною на відпочинку

Також Politeka повідомляла, що екс-чоловік Лорак збентежив "подарунком" для росіян і висловився у бік України.

А ще Politeka писала, що екс-чоловік запроданки Лорак Мурат знову одружився: з'явилися кадри з весілля



