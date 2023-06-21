Запроданка Ані Лорак , яка і зараз продовжує будувати кар'єру в Росії, похвалилася відпочинком із коханим. Зірка опублікувала фото у своєму Інстаграмі, де отримала критику від українців.
"І після всього ... Він просто обійняв мене ...", - написала Ані Лорак під фотографією з коханим.
Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі Ані Лорак:
"Наша Кароліночка на Херсонському пляжі",
"Танцювали, як українці": Данилко показав британський шоу-балет у вишиванках, з яким виходив на сцену Євробачення
Небо змінило колір через жахливі пожежі після атак по центру міста: посипалися вікна і балкони
Росіяни вдарили балістичними ракетами: атакували з моря і не тільки
Масована атака, Україна здригнулася від страшних вибухів: "Мішенями стали..."
Ольга Сумська звернулася до старшої доньки, яка живе у Москві: "Моя..."
"Знайшов кого обіймати",
"Щастя тобі???? Та щоб тобі повернувся весь біль українців, Кароліна!!!!",
"А кому це потрібно, подумала?!",
"Ого, а ви в Польщі?! Дуже цікаво",
"Не знає як до себе привернути увагу",
"Кароліночка українська армія чекає наступного траншу, дуже потрібні дрони, з минулої покупки вже полетіли до Білгорода та Москви! Чекаємо, сонечко! Привіт від наших військових".
Варто зазначити, Ані Лорак – відома співачка з України, яка стала активно будувати кар'єру у Росії після 2014 року. Зірка і зараз продовжує перебувати там, воліючи практично нічого не говорити про те, що відбувається в Україні. А до цього Ані Лорак вирішила під час обстрілу Києва балістичними ракетами закликала давати гроші на російських дітей.
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