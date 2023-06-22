Відома українська стендап-комік та блогерка Лєра Мандзюк, яка свого часу прославилася у програмі "Розсміши коміка", а потім стала зіркою "Жіночого кварталу", де виступала зі стендапом, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Цього разу стендаперша здивувала публіку серією відео, на яких показала пародію на інтерв'ю Насті Каменських.

Як відомо, днями вийшло інтерв'ю відомої співачки Насті Каменських, яке спричинило бурхливу реакцію українців. Шанувальники артистки розділилися на два табори – одні підтримали Настю, інші не повірили в її щирість.

Стендаперша вирішила трохи потролити Настю Каменських і зняла три ролики, в яких спародіювала її манеру говорити і поводитися в цьому гучному інтерв'ю. Також Лєра Мандзюк одягла темне вбрання – широкі штани та вузьку водолазку, а також доповнила образ кучерявою довговолосою перукою.

Але й тут не обійшлося без неоднозначності, частина користувачів посміялися з пародії Мандзюк, інші засудили її за такий гумор під час війни:

"Просто плачу. Думала, мені здалося, ось якесь емоційно порожнє інтерв'ю навіть не дослухала до кінця".

"Я не дивилася інтерв'ю з Настюхою, але досить подивитися Вашу першу частину і все стає зрозумілим. Ви постійно вдосконалюєтеся".

"Лєра, ви топ! Чекаємо ще пародії на Алхім та Тищенко білявку".

"Ось так теж потрібно показувати і робити пародії на таких псевдопатріотів як Каменських, і показувати їхнє брехливе обличчя з іншого боку".

"Я навіть не знаю, сміятися з пародії або плакати над оригіналом".

"Люди, прокиньтеся. Немає більше кого слухати? Біда в країні, а тут село смішить людей".

"Більше схоже не на пародію, а на спробу підняти свою самовартість за рахунок інших".

"Може, вона і не ідеальна людина, але ви показали себе з поганого боку".

"Тут такий срач, а я навіть не в курсі у чому ідея".

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