Землетрус стався у Чорному морі за 64 км на південь від Севастополя.

Землетрус був магнітудою 4.8 (за шкалою Ріхтера), повідомляють сейсмологи.

За словами мешканців окупованого півострова, підземні поштовхи відчувалися майже по всьому Криму.

«Трясся будинок, аж прокинулися. Що було? ППО, щось прилетіло чи землетрус? Трясся нормально так, страшно!»,

«Щойно щось схоже на півземні поштовхи, у Балаклаві. Двері ходуном, диван хитається, ми аж прокинулися»,

Що це зараз було? Начебто землетрус. Толчі були, штраф і люстру хитало. Буквально секунд 10-20 начебто, у Козачці відчувалося»,

"На Фіоленті теж відчувалося" , - пишуть жителі окупованого півострова.

Останній подібний землетрус у районі Криму був 27 лютого. Тоді магнітуда складала 4,0.

Епіцентр поштовхів зафіксовано між Ялтою та Алуштою. Найбільш відчутними були на південному березі українського півострова.

Окупаційна "влада" заявила, що поштовхи були ледь помітними і не призвели до руйнувань.

Додамо, раніше стало відомо, що ЗСУ почали підривати мости, які ведуть до окупованого Криму.

Останні новини України:

Зростає кількість жертв трагедії у Києві.

Також повідомлялося, що Україну вночі атакували "Шахеди".

Крім того, Politeka.net писала, що величезна вирва утворилася після нового ракетного удару.