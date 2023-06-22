Блогерка Даша Квіткова із шоу "Холостяк" показала, як каталася на серфі. Зірка зібрала невдалі моменти у відео, поділившись їм у своєму Інстаграмі.

"Є проблеми, про які не говорять", - написала Даша Квіткова із "Холостяка".

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі у публікації Даші Квіткової з "Холостяка":

"Млинець як ви в тому Дніпрі купаєтесь, мене це постійно зупиняє",

"Я про окуляри тільки думала",

"Я чекала цього відео, думаю ну не може бути все настільки ідеально",

"Дякую, що показала це, а то я вже почала думати, що ти ідеальна у всьому",

"Це відео не про людську слабкість. Воно про силу духу, наполегливість, іноді навіть упертість. Зазвичай оточуючі бачать наші злети, заздривши при цьому і думаючи: "Ну чому їй завжди щастить? Я б теж так хотіла! "Не питання: берете і фігачіть! Тому, дівчатка, алгоритм на подальше життя такий: якщо впала - красиво піднялася - плечі розправила - окуляри поправила - пофігачіла)))".

Варто зазначити, Даша Квіткова – успішна блогерка, яка стала переможницею шоу "Холостяк". Після проекту учасниця вийшла заміж за головного героя проекту Микиту Добриніна, але пара за кілька років розлучилася.

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