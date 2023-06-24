Популярна українська співачка Аліна Гросу, яка з початку війни залишалася в Україні, а кілька місяців тому вирушила до Лос-Анжелеса на навчання, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на сторінці в Instagram. Так, цього разу Аліна Гросу виклала милі фото та розповіла про свою допомогу Україні.

Як видно, на нових фотографіях Аліна Гросу відбита у гарній локації з фонтаном. Перед камерою вона з'явилася у стильному образі – на ній сині шорти та яскрава коралова блузка вільного крою. Волосся Аліна Гросу розпустила, їх розтріпав вітер, а на її обличчі легкий макіяж та модні окуляри.

У підписі до публікації Аліна Гросу розповіла, що завжди намагається бути відвертою зі своїми шанувальниками, проте про благодійність вважає за краще мовчати. Але тепер вирішила розповісти, що допомагає засобами, які раніше витрачала на зйомки кліпів, нові вбрання та салони краси.

"Я дуже не люблю ділитися своїми благодійними справами тут, у соц. мережах, тому що з боку, коли публічні люди це роблять, найчастіше виглядає як піар. Але коли не розповідають нічого здається, що вони байдужі до всього людського. тому розповім…" Зараз усі зароблені кошти я спрямовую на допомогу. Адже вважаю, що не час витрачати кошти на кліпи, сукні, салони краси та свята. Сьогодні є важливіші справи", - розповіла Аліна Гросу.

Також дівчина зізналася, що у пріоритеті діти, яким вона намагається якнайбільше допомогти. Крім того, Аліна Гросу розповіла, що зробила свій внесок для відновлення житла кількох сімей із Херсонщини.

"Ps Ніякі гроші я і моя сім'я/команда не збираємо, мені важливо передавати щось від себе особисто в руки саме тим, хто цього потребує", - додала Аліна Гросу.

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