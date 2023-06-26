Окупанти продовжують сіяти в Україні горе, смерть, сльозі і розруху.

Так, ворог продовжує обстріли мирного населення Бериславського, Каховського та Херсонськийого районів, міста Херсон і передмістя з реактивних систем залпового вогню, далекобійної артилерії, мінометів, авіації та БПЛА, пише Politeka.net з посиланням на поліцію.

Під ворожим артилерійським вогнем перебувало село Бургунка. Внаслідок атак там пошкоджено щонайменше три житлові будинки, автомобіль, поранено 69-річного чоловіка та 19-річну вагітну жінку.

Противник здійснив авіаційні удари по смт Козацьке Каховського району. Внаслідок вибухів керованих бомб пошкоджена будівля школи, приватні будинки та СТО, поранено 75-річну місцеву жительку.

Місто Херсон окупанти обстрілювали цілодобово - ворог підло цілився по житлових кварталах, там пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки, об’єкти критичної інфраструктури та життєзабезпечення міста.

Після влучань снарядів у багатоповерхівки там спалахнули квартири.

Також у деяких районах Херсона перебиті газогони. Внаслідок артилерійського обстрілу смт Антонівка поранено 21-річного місцевого жителя.

Додамо, у Херсонській області на ранок 26 червня на р. Дніпро спостерігається поступове збільшення рівня води та перевищує норму на 4 см (з початку доби рівень збільшився на 2 см).

Підтопленими залишаються 2 населені пункти (2 будинки) на правому березі р. Дніпро та 17 населених пунктів на тимчасово окупованій території.

Тим часом очільник Херсонської області Олександр Прокудін попереджає про нову ворожу атаку:

«Херсон та Антонівка, в укриття! Ймовірний обстріл керованими авіабомбами».

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Крім того, Politeka.net писала, що в Міноборони зробили заяву про співвідношення втрат ЗСУ та окупантів.