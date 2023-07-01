Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім зізнався, завдяки чому він став популярним. Керівник області про це розповів в інтерв'ю Радіо Свобода.

"Як то кажуть, "піонер повинен бути завжди готовий". А по-друге, були завдання, які не вимірювалися кількістю передплатників - це результат чи побічний ефект того, що відбувалося. Тобто люди, на мою думку, цінують те, що щось робиться для оборони нашої країни. Саме так на це реагують, але це не було метою, метою було доведення інформації, підтримка бойового духу та робота проти російської ІПСО та інформаційні атаки", - розповів Віталій Кім.

При цьому глава області поділився, що він не змінився після повномасштабного вторгнення. Єдине, що зняли бюрократичний дрес-код, і він зміг бути самим собою. Також Віталій Кім зізнався, що знав українську мову ще зі шкільних років, де її навчила вчителька. Але спілкувався весь час російською, оскільки це було зручніше для тих, хто його слухав. Ще голова регіону додав, що він і зараз використовує російську мову. Коли потрібно звернутися до росіян – то використовує їхню рідну мову, а коли тільки до українців – українську.

Останні новини України:

Нагадаємо, Віталій Кім розповів, якими були перші дні повномасштабного вторгнення.

А ще Politeka писала, що Віталій Кім після шквалу критики обурив українців новим відео із дружиною

Також Politeka повідомляла, що Віталій Кім розгнівав українців постом про свою дружину.