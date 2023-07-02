Телеведучий та зірка «Голосу країни» Даніель Салем, який після 24 лютого служить у лавах ЗСУ, показав рідкісні кадри з дочкою.

Український телеведучий Даніель Салем, який одночасно є військовим у Збройних Силах України та захищає країну від російських окупантів, уперше за довгий час зробив собі відпустку заради зворушливої ​​зустрічі з дочкою. Як відомо, артист вирішив разом з іншими колегами залишити бізнес та приділяти всі сили саме службі.

Даніель Салем, за словами фанатів, виявляє турботу та любов до своєї родини, особливо до своєї дочки Місяця. Його облікові записи в соціальних мережах сповнені фотографій та відеозаписів, на яких відображені щасливі моменти з дочкою. Схоже, між батьком та дитиною дійсно існує особливий та теплий зв'язок.

«Це були найкращі часи! Майже 500 днів тебе не бачив моя кров» - написав Салем під зворушливим відео зі своєю маленькою дочкою.

«От стосунки батька та його коханої дочки; Даніель чудовий, люблячий батько, ти приклад; Нехай кожна дочка та син, дочекаться свого батька. Бережи Вас Бог; А без камер? Світла? Декорації? Чи це обов'язково?)))); Вибачте, а де мама!

Така енергія від цих видосіків! Ви найкращий тато!; Якби всі батьки були такими батьками своїм дітям; Низький уклін вам за захист та оборону України та нас; На це можна дивитись вічність».

Також в іншому відео, яке викликало хвилю емоцій в українців, знову видно, як Даніель Салем та інші військові допомагають евакуювати людей.

Коментарі користувачів у соціальних мережах свідчать про те, що вони не можуть дивитися на ці кадри без сліз, і вони захоплені незламним духом українського народу.

"Незламна Велика Нація" - пише Салем.

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