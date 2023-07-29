Відомий на всю Україну голова Миколаївщини Віталій Кім показав, як окупанти пошкодили школу, де він колись навчався.

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, який з початку війни прославився на всю Україну своїми "заспокійливими" відео та став прикладом стійкості для українців, розповів про свої шкільні часи.

Чиновник взяв участь у зйомках вечірнього шоу "20:23", де розповів провідному Жені Яновичу про справи на Миколаївщині, зокрема у питанні освіти.

Знімали інтерв'ю з Віталієм Кімом під час пошкодженої російськими ударами школи, в якій навчався і сам голова ОВА. За словами Віталія Кіма, він був лінивим учнем, але навчання легко давалося йому – все схоплював на льоту.

"Нехай простить мене моя класна керівниця. Я вчився добре, мене любили. Я був лінивий, але кмітливий, тому з оцінками… ну там одна четвірка була. Але, я вчився добре, вчитися не любив, але мені це легко давалося", - згадав Віталій Кім.

На запитання Яновича про те, що відчуває, коли прилітає саме школою чи університетом, де навчався, Віталій Кім зізнався чесно, що жодних сентиментальних почуттів у нього немає, головне, щоб ніхто не постраждав.

"Нічого. Люди звикають до всього. Тому що прилетіло сюди, прилетіло до університету, де я навчався, прилетіло на роботу, прилетіло двічі по моєму будинку, де я раніше жив у мирний час. Прилетіло скрізь, тому ми вже трохи звикли. Ніхто. не постраждав, і слава Богу", - каже Віталій Кім.

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