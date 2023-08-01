Як стверждують російські ЗМІ, тіло 53-річного Олександра Рудіна знайшли в Москві, на козирку під'їзду будинку, що розташований на Біломорській вулиці.

Чоловік і продюсер співачки Наталі вже два роки страждав від депресії, яка виникла після перенесеного коронавірусу. Також повідомляється, що нещодавно Рудін поховав батька.

Попередньо, саме це стало причиною того, що Олександр Рудін наклав на себе руки.

Висловлюючись про трагедію, співачка Наталі заявила, що у серпні повинно було виповнитись 33 роки їхнього подружнього життя.

«… Все моє життя - це пісня для нього і про нього ... Не вмію жити без нього ... поки ... Вчитимуся ... Він подарував мені мою професію, він подарував мені вас, а вам - мене, він подарував мені трьох синів ... Якщо чесно, моє життя було доброю, гарною, справжньою казкою… з ним…

Пішов від наслідків ковіда, два роки боротьби з хворобою.., я боролася..., а він.., ніби передчував, що піде і вчив ці два роки жити без нього...,але він був поряд.., а зараз...похований у нашому рідному з ним Дзержинську, я так вирішила… На тому ж цвинтарі два тижні тому був похований його батько, теж Олександр, там усі мої та його рідні, що пішли в інший світ…», - повідомила Наталі.

Співачка також повідомила, що ця трагедія не стане її концертам на заваді:

«Концерти і виступи не припиняю, такою була воля чоловіка, це справа всього його життя, навіть більше, ніж для мене…».

Нагадаємо, що співачка Наталі була популярна у 90-х. Зокрема, завдяки пісням «Ветер с моря дул», «О Боже, какой мужчина», "Ты такой" і "Шахерезада".

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