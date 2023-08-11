Нещодавно з'явилися інформація, що СБУ затримала інформаторку, яка працювала на Росію та готувала певні ракетні удари по Миколаївській області, зокрема, коли там був президент України. Подібні зрадники під час війни є завжди, проте терпіти зросла кількість випадків, коли їх успішно затримують.

Про це в ефірі "Фабрики новин" розповів голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

За його словами, завдяки Службі безпеки України в той раз, коли приїжджав президент, вони дуже оперативно і якісно відпрацювали за впійманням зрадниці. Як зазначає Віталій Кім, останнім часом збільшується кількість відсотків затримуваних.

"Я можу сказати що, ну не збільшується кількість зрадників, вони скрізь є, але збільшується кількість відсотків затримуваних, вони ловляться. Це завдяки досвіду, який ми набули вже за півтора роки роботи проти диверсійної діяльності окупантів. Тому відсоток зараз людей, які трапляються зі зрадників, набагато більше там. Ось бачу, що тільки-но він почав, тільки думає, що зараз от-от щось буде, його хлоп, і увезли", - розповів Віталій Кім.

За словами чиновника, такі моменти його дуже тішать. Він зазначає, що зараз полювання на зрадників відбувається краще та якісніше.

"Тому робота триває, у розробці достатньо зараз людей, яких ми моніторимо", - підсумував Віталій Кім.

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