Так, тільки на Донеччині за минулу добу росія вбила трьох цивільних мешканців. Ще 11 людей отримали поранення, пише Politeka.net з посиланням на поліцію Донеччини.

Російські загарбники атакували із застосуванням авіаційної керованої бомби «Гром-Е1», ракетних комплексів «Іскандер-М», ЗРК «С-300», РСЗВ «Ураган», артилерії, танків.

Під вогнем перебували 15 населених пунктів Донеччини. Внаслідок атак пошкодежно більше 40 житлових будинків, з них 10 багатоквартирних, дитсадок, ангар, господарські споруди, складські приміщення, гараж, автомобілі.

«Авіаудар бомбою «Гром-Е1» росіяни завдали по Кураховому. Поранено 7 цивільних осіб, пошкоджено 10 багатоквартирних і 2 приватних будинки. Дві ракети «Іскандер-М» ворог спрямував на Селидове. Влучило за межами міста.

Сім ракет С-300 поцілили у фермерське підприємство в селі Багатир. Загинуло два мирних жителя. Руйнувань зазнали 11 приватних осель, приміщення ферми та склади», - перераховують страшні наслідки атак в поліції.

Крім того, артилерійські обстріли по Часовому Яру забрали життя цивільної людини, ще двох осіб травмовано. Було пошкоджено три будинки.

«Завітне Новогродівської громади армія рф обстріляла з «Ураганів» - поранила 2 цивільних осіб, пошкодила домівку, господарську споруду та автомобіль», - розповіли в поліції.

Крім того, сьогодні вночі окупанти чотирма ракетами атакували село Мирне Слов’янської громади. Під ударом опинилося сільськогосподарське підприємство.

Як повідомляв раніше мер міста Вадим Лях, внаслідок атаки загинув охоронець підприємства.

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