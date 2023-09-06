З’явилися кадри прольотів ворожих дронів над Азовом під час чергової атаки.

Кадри, які були відзняті під час нічної атаки на Україну опублікував радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

«Так «Шахеди» пролітають над Азовом з Приморсько-Ахтарська в Ростовської області під час нічних атак», - прокоментував кадри Андрющенко.

Радник мера тимчасово окупованого Маріуполя також зазначив, що цей аеродром треба знищити.

«Мрію, що як тількі ми вийдемо на лінію с. Урзуфа за 30 км. через море до Приморсько-Ахтарська, клятий аеродром буде перетворено на руїну реактивною артилерією», - підкреслив Андрющенко.

Нагадаємо, минулої ночі противник завдав удару по Україні ракетами повітряного та наземного базування, а також ударними дронами.

Усього було зафіксовано 33 ворожі повітряні цілі. Так, 7 ракет повітряного базування типу Х-101/Х-555/Х-55 були випущені з 9 літаків стратегічної авіації Ту-95мс із району Енгельса, а 25 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131" росіяни запустили з південно-східного та південного напрямків (Приморсько-Ахтарськ, Чауда).

Також було зафіксовано запуск однієї балістичної ракети «Іскандер-М».

Захисникам неба над Україною вдалося знищити 23 повітряні цілі - 7 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55, 1 балістичну ракету «Іскандер-М», а також 15 «Шахедів».

На жаль, жертвою атаки стала одна людина.

«Протягом майже трьох годин російські терористи атакували Ізмаїльський район Одещини ударними безпілотниками. На жаль, одна людина загинула - співробітник агропідприємства, який отримав важкі поранення, помер у лікарні», - повідомляли в ОДА про трагічні наслідки атаки.

Також внаслідок атаки зафіксовані руйнування та пожежі.

Спалахнула пожежа і на Київщині – загоряння сталося на території торгівельного підприємства внаслідок падіння уламків ворожої ракети.

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