Як повідомляє Politeka.net з посиланням на Повітряні сили ЗС України, усього зафіксовано пуски кількох груп ударних БпЛА з південно-східного та північного напрямків.

За попередніми даними, це близько 24 БпЛА.

Захисникам неба над Україною вдалося знищити 17 «Шахедів» по маршруту слідування у межах Сумської, Полтавської, Кіровоградської та Дніпропетровської областей.

Шахед, дрон-камікадзе

До відбиття удару застосовано зенітні ракетні війська, винищувальну авіацію Повітряних Сил, підрозділи мобільних вогневих груп Сил оборони України та інші засоби ураження.

«На жаль, є кілька влучань у нафтопереробний завод на Полтавщині, внаслідок чого роботу підприємства тимчасово зупинено. Над ліквідацією наслідків працюють відповідні служби», - розповіли в Повітряних Силах.

Наразі у Чернігівській, Сумській, Харківській областях оголошено повітряну тривогу.

"Увага! Ракетна небезпека!", - попередили в Повітряних силах.

Додамо, що протягом минулої доби російські окупанти також обстрілювали населені пункти Куп'янського, Богодухівського та Ізюмського районів Харківщини.

«Внаслідок удару керованою авіабомбою по м. Куп'янськ знищено 3 автомобілі, в яких були цивільні люди. Загинули 6 людей – 4 чоловіки та 2 жінки», - розповіли в Харківській ОДА.

Крім того, артилерійських та мінометних обстрілів зазнали більше 10 населених пунктів.

Куп'янськ, ракетний удар

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Зросла кількість жертв страшного удару по Куп'янську.

Також повідомлялось про вибух серед житлових багатоповерхівок у Києві.

Нагадаємо також, що було названо головні цілі для ЗСУ у Чорному морі.