У ніч на 20 вересня противник застосував ударні БпЛА типу «Shahed-136/131».

Як повідомляє Politeka.net з посиланням на Повітряні сили ЗС України, усього зафіксовано пуски кількох груп ударних БпЛА з південно-східного та північного напрямків.

За попередніми даними, це близько 24 БпЛА.

Захисникам неба над Україною вдалося знищити 17 «Шахедів» по маршруту слідування у межах Сумської, Полтавської, Кіровоградської та Дніпропетровської областей.

До відбиття удару застосовано зенітні ракетні війська, винищувальну авіацію Повітряних Сил, підрозділи мобільних вогневих груп Сил оборони України та інші засоби ураження.

«На жаль, є кілька влучань у нафтопереробний завод на Полтавщині, внаслідок чого роботу підприємства тимчасово зупинено. Над ліквідацією наслідків працюють відповідні служби», - розповіли в Повітряних Силах.

Наразі у Чернігівській, Сумській, Харківській областях оголошено повітряну тривогу.

"Увага! Ракетна небезпека!", - попередили в Повітряних силах.

Додамо, що протягом минулої доби російські окупанти також обстрілювали населені пункти Куп'янського, Богодухівського та Ізюмського районів Харківщини.

«Внаслідок удару керованою авіабомбою по м. Куп'янськ знищено 3 автомобілі, в яких були цивільні люди. Загинули 6 людей – 4 чоловіки та 2 жінки», - розповіли в Харківській ОДА.

Крім того, артилерійських та мінометних обстрілів зазнали більше 10 населених пунктів.

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Зросла кількість жертв страшного удару по Куп'янську.

Також повідомлялось про вибух серед житлових багатоповерхівок у Києві.

Нагадаємо також, що було названо головні цілі для ЗСУ у Чорному морі.