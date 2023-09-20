Тяжка ДТП сталася під Києвом у місті Вишневе Київської області.

Як повідомляє Politeka.net з посиланням на поліцію, на вулиці Київській, в напрямку міста Києва сталось ДТП за участю маршрутного транспортного засобу та легкового автомобіля.

Внаслідок ДТП рух в напрямку міста Києва ускладнений. Організовано реверсивний рух.

Регулювання та безпеку дорожнього руху забезпечують патрульні.

Водіїв закликають завчасно планувати свій маршрут і неухильно дотримуватись правил дорожнього руху.

Додамо, що серйозна ДТП також зранку сталася у Києві. За даними київськіх пабліків, величезнийзатор утворився на мосту Патона в напрямку правого берега.

«Повідомляють про ДТП, у напрямку якого рушили карети швидкої», - йдеться у повідомленні.

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Крім того, Politeka.net писала про вибух у Києві, з'їхалася поліція.