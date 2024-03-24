На Лиманському напрямку командування угруповання військ противника "Захід" продовжує докладати зусиль для виконання задачі по ліквідації українського плацдарму на річці Ч.Жеребець.

Як розповів полковник запасу ЗСУ, військовий аналітик, координатор групи "Інформаційний опір" Костянтин Машовець, зокрема противник прагне прорватися до села Терни та Ямполівка зі східного напрямку.

За словами експерта, кілька діб тому противник ввів у бій у цьому напрямку додаткові підрозділи. Крім того, підрозділи противника продовжують діяти і трохи південніше - на Ямполівку та Торське.

"Наскільки я розумію, бої вже їдуть на східних околицях обох сіл (Терни та Ямполівка), противнику вдалося там просунутися кілька діб тому... Швидше за все, південна частина плацдарму на р. Ч. Жеребець, що на Лиманському напрямку, найближчим часом буде ліквідована", – заявив Костянтин Машовець.

На думку експерта, бої за Терни та Ямполівку ще якийсь час триватимуть, але, очевидно, противнику таки вдасться перерізати дорогу Невське – Торське, яка йде по лівому берегу Жеребця з півночі на південь. Військовий аналітик підкреслив, що це не дивно, оскільки у напрямку на кожне з цих сіл наступає, по суті, повноцінна дивізія супротивника.

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