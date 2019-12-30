Сипачьов Володимир Веніамінович - російський бізнесмен, банкір, засновник і президент Резервного Міждержавного Банку.

Народився 17 серпня 1958 року в селі Нікольське, Сакмарского району Оренбурзької області Росії. У 1975 році закінчив середню школу № 2 у місті Орськ Оренбурзької області.

Вища освіта

1975–1980 рр — навчався в Оренбурзькому політехнічному інституті за спеціальністю «Технологія машинобудування».

1994 рік — в МДУ їм. Ломоносова отримав ступінь кандидата економічних наук.

Професійна діяльність

1980–1982 рр — інженер-конструктор в ТОВ «Южуралмашзавод» (р. Орськ).

1982–1987 рр — начальник конструкторського бюро у Виробничому об'єднанні «Атоммаш» (м. Волгодонськ).

1987–1989 рр — провідний конструктор філії «Всесоюзного науково-дослідного інституту атомного машинобудування (м. Волгодонськ).

1989–1992 рр — генеральний директор Спільного Радянсько-Угорського підприємства «ИНТЕРРОКС» (м. Москва).

1992–2001 рр — голова правління Акціонерного комерційного банку «Аерофлот» (м. Москва).

2001–2016 рр — голова ради директорів ТОВ «ИНТЕРРОКС» (м. Москва).

З 2016 року по теперішній час президент Резервного Міждержавного Банку.

Політична діяльність

Квітень 1999 року — заснував Православну партію Росії. Була ліквідована в 2004 році після прийняття федерального закону «Про політичні партії», який заборонив політичні партії, створені за ознаками національної та релігійної приналежності.

Грудень 2018 року — створив політичну партію «Майстер».

Сімейний стан

Одружений, двоє дітей.

Цікаві факти

Сипачьова вважають одним із творців радіомовлення в FM-діапазоні. У 1989 році заснував першу в СРСР приватну FM-радіостанцію — «Радіо Рокс».