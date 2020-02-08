Верховній Раді не вистачить голосів, щоб скоротити кількість народних депутатів

Про це в інтерв'ю Politeka Online розповів український політик, голова партії «Рідна країна» Микола Томенко (щоб подивитися відео – проскрольте вниз).

За його словами, ініціатива щодо скорочення кількості народних депутатів до 300 носить більш піарний характер, оскільки ця ідея була у президентській програмі Володимира Зеленського.

"Більшість людей це підтримує, але 300 депутатів не буде, оскільки характер обговорення і голосування показує, що якщо 236 голосує у попередньому схваленні, то 300 (голосів - ред.) ніколи немає. Якщо би хотіли змінити, то вносили тільки би про 300 (кількість нардепів - ред.). Тобто, вони завели туди пропорційну систему, це однозначно неприйнятно для великої кількості мажоритарників, в тому числі й для "Слуги народу". Тому я не вірю, що буде проголосовано", - зазначив політик.

Микола Томенко також розповів, що сам підтримує ідею щодо скорочення кількості народних депутатів, беручи до увагу його власний досвід у Парламенті.

Окрім цього, політик зазначив, як, на його думку, має працювати український Парламент.

"Я би підходив більш системно. Верховна Рада - постсовок. Друзі, брати, без вищої освіти непідготовлені люди. По-перше, я би забрав абсурд про "народних депутатів"... Робити Парламент - 300 (депутатів), продумувати систему та прописувати що таке парламентська більшість та опозиція. Робити інституційну модель, робити комітети, де була би рівна кількість людей. Насправді, реформа Парламенту потрібна, й 300 - один з елементів реформи... Але ще раз хочу сказати, що цього не буде (скорочення кількості - ред.), оскільки характер обговорення показав, що це просто пропіарилися і скорочення Парламенту нікому не вигідно", - резюмував Томенко в ефірі.

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