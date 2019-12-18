Володимир Зеленський продовжив дію закону про особливий статус Донбасу ще на один рік
У середу, 18 грудня, президент підписав законопроект про продовження дії закону «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей» до кінця 2020 року.
Зазначимо, що відповідний закон був прийнятий ще в 2014 році. Передбачалося, що він буде діяти три роки, однак його дію було вирішено продовжити.
Згідно з законом, на території Донбасу тимчасово вводиться особливий порядок місцевого самоврядування, і «держава гарантує згідно з законом, недопущення кримінального переслідування, притягнення до кримінальної, адміністративної відповідальності та покарання осіб - учасників подій на території Донецької, Луганської областей».
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Законопроект про продовження даного закону був запропонований «Слугою народу» з метою створення «додаткових можливостей для реалізації відповідних законодавчих умов, спрямованих на мирне врегулювання ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей на засадах принципів і норм міжнародного права і Статуту ООН».
Раніше Верховна Рада підтримала цей законопроект.
Раніше в "ДНР" виступили з вимогами узгодити з ними і "ЛНР" закріплення особливого статусу Донбасу в Конституції України.
Таку заяву зробив ватажок терористів Денис Пушилин, передають сепаратистські ЗМІ.
За його словами, в Конституції повинен бути закріплений особливий статус Донбасу, і Київ зобов'язаний погодити всі поправки щодо особливого статусу з ДНР і ЛНР.
"Ці поправки треба обговорити на найближчій зустрічі Контактної групи 18 грудня. Якщо Київ буде ухилятися від їх погодження з нами, це стане грубим і прямим порушенням Мінських угод. Ми не визнаємо односторонню "децентралізацію"", - заявив ватажок терористів.
Також повідомлялося, що Володимир Зеленський зареєстрував у Верховній Раді законопроект Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади).
В картці законопроекту зазначається, що документ отримано Верховною Радою і переданий на розгляд керівництву 13 грудня. Законопроект визначений як невідкладний.
Нагадаємо, у Зеленського раптово розкрили, через що Україна втратила Крим.
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