Ситуація на Донбасі за останні кілька днів серйозно загострилася, оскільки постраждали майже два десятки захисників України

Як повідомляє Politeka, про це заявив лідер "Національного корпусу" Андрій Білецький у себе в Telegram-сторінці.

«Вчора на фронті — десятеро поранених і один загиблий боєць. Неподалік Золотого-4 точиться бій, вісім поранених. Майже двадцять бійців за неповні дві доби. І за це сепарів треба приводити до тями. Закривати КПВВ, перекривати торгівлю і постачання, користуючись досвідом держав, які вміють себе поводити у військових конфліктах. Такою мала би бути реакція нормальної країни. Але українська влада робить протилежне», - зазначив він.

Білецький стверджує, що українська влада, у відповідь на обстріли, робить жити окупантів на Донбасі легше – будує мости, дає їм воду постачає електрику і так далі.

Раніше лідер "Національного корпусу" Андрій Білецький розповів про унікальний шанс, який отримала Україна.

Таку заяву він зробив в ефірі Politeka on-line.

«Кремль – це система, яка в закритому режимі керує Росією більше 20 років, тому надзвичайно важко зрозуміти справжні мотиви того, що відбувається в Кремлі… Основна справа в тому, що ми розуміємо, що Росія, ця стала система, вона по-троху починає рухатися, тобто дестабілізуватися в будь-якому випадку. Що нам в цьому випадку треба робити? Нам потрібен чіткий зрозумілий український план… Нам потрібно отримати якусь суб’єктність, ми повинні розуміти, куди ми будемо рухатися», - заявив Білецький.

Нагадаємо, Білецький попередив Зеленського фатальну помилку.

Як повідомляла Politeka, Білецький терміново звернувся до українців з-за ситуації на Донбасі.

Також Politeka писала, що Андрій Білецький розкрив правду про Золоте-4: «Люди без хліба, швидка не приїжджає…».