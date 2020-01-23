Президент України Володимир Зеленський розповів про нові переговори з Росією

Важливу заяву він зробив у коментарі ЗМІ в Єрусалимі, повідомляє Офіс президента.

Зеленський розповів, сто Україна і Росія почали переговори про обмін полоненими.

Зеленський повідомив, що Україна готує трек - обмін з тимчасово окупованими територіями. Він додав, що список на обмін вже погоджено в Мінську, але буде доповнюватися перелік встановлених осіб

"І окремий трек - ми вже почали розмову з Російською Федерацією щодо обміну українців - всіх, включаючи кримськими татарами, інших українців, які перебувають на території Росії", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, раніше Зеленський розповів про стосунки з російським колегою Володимиром Путіним.

Зеленський запевняє, що відносини знаходяться на початковому етапі, проте глава Кремля розуміє його позицію про те, що Україна є незалежною країною.

"Я не знаю, про що він (Путін - ред.) думає. Він не сказав мені. Я думаю, він розуміє моє ставлення: Україна - незалежна країна. Ми велика країна, найбільша в Європі. Я думаю, що він розуміє. Що він думає про це? Це в його голові", - заявив Зеленський.

Він підкреслив, що з Путіним у нього почався діалог: було кілька телефонних дзвінків, відбулася зустріч у Нормандському форматі.

Зазначимо, юрист-міжнародник, колишній представник президента України в Автономній Республіці Крим Борис Бабин прогнозує, що російська Федерація збирається вирішити свої проблеми за рахунок торгу з українською владою.

зокрема, юрист-міжнародник зробив припущення, що за воду в Криму, будуть пропонувати звільнення політичних заручників.

Нагадаємо, про що Зеленський домовиться з Путіним 23 січня: офіційну заяву.

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