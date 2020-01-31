Стало відомо, чому політична партія Святослава Вакарчука "Голос" зазнала краху

Про це в ефірі українського телеканалу розповів політолог та професор Анатолій Романюк, пише Politeka.net.

Зокрема, експерт вирішив проаналізувати результати останнього соціологічного дослідження Центру Разумкова на тему електоральних вподобань українців.

Професор Анатолій Романюк звернув увагу на крах політичної партії Святослава Вакарчука. Як відомо, на парламентських виборах "Голосу" вдалося отримати 5,82% голосів.

Згідно з останнім результатами, рейтинг партії Святослава Вакарчука обвалився і зараз "Голос" готові підтримати лише 2,5% виборців.

“Протягом всього періоду після виборів партія “Голос” демонструє стійку тенденцію до зниження рівня електоральної підтримки. Це зниження відбувається не тільки на національному, а й на регіональному рівні”, - зазначив професор.

Він також зазначив, що обвал рейтингу пов'язаний з тим, що партія "Голос" досі не може визначитися зі своєю основною позицією.

“Якщо основні політичні партії мають більш-менш чітку позицію, то партія “Голос” – невизначена. В одних випадках підтримує монобільшість, в інших випадках йде в опозицію. Оця невизначеність між сьогодні та завтра переважно і визначає ставлення виборців. Вони просто не розуміють, яку позицію займає ця політична партія”, - резюмував Романюк в ефірі телеканалу.

Раніше ми розповідали про те, що Петро Порошенко задумав хитрість на майбутніх виборах. Відомо, що партія "Європейська солідарність" почала підготовку до майбутніх виборів. А першою жертвою партії Петра Порошенка стане "Голос".

"Петро зараз не так хоче до влади, прагне захисту. Для цього йому треба максимально наростити м'язи, він повинен стати головним опозиціонером як всередині країни, так і зовні. Петро реально боїться, що, коли у Зеленського справи підуть погано, Порошенка одразу спробують посадити", - зізнався один з колишніх соратників екс-президента.

В 2019 році "Голос" і "Європейська солідарність" показали, що вони близькі один до одного і тепер Петро Порошенко спробує виграти за рахунок того, що партія Святослава Вакарчука втрачає свою суб'єктивність.

Нагадаємо, Вакарчук поплатився за пародію на новорічне звернення Зеленського: "Слава, ми всі знаємо, що ти..."

Також Politeka писала, що Вакарчук ошелешив заняттям в робочий час, скандальні подробиці: "Рада почекає"