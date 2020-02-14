Топ-соратник екс-президента Олег Свинарчук-Гладковський всіляко розважається в момент, поки триває судове розслідування

Про це пише Обозреватель.

Повідомляється, що фігурант скандалу Олег Гладковський відвідав виступ цирку Cirque du Soleil в Києві.

За інформацією журналістів, топ-соратника колишнього президента України Петра Порошенка засікли разом з коханкою Ілоною Ярмолюк у Палаці спорту.

Також відомо, що Олег Гладковський зі своєю коханкою насолоджувалися виступом цирку Cirque du Soleil у VIP-секторі.

"Поки в Зе-команді посилено думають кого б до весни посадити (і садити чи взагалі когось-все одно потім вийдуть на волю), фігуранти вже відкритих справ живуть у своє задоволення. Так, як повідомляють читачі «Страни», в даний момент соратник Порошенка Свинарчук-Гладковський знаходиться в Палаці спорту на представленні знаменитого Cirque du Soleil. Сидить у 7-му ряду, vip-сектор. Цирк та й годі", - інформує Telegram-канал "Політика країни".

Раніше ми розповідали про те, що Олег Гладковський став фігурантом журналістського розслідування. Його разом з сином звинуватили в організації корупційної схеми, в якій високопоставлені фігуранти справи нібито отримували відкати з купівлі деталей до військової техніки, за які Україна переплачувала в 3-4 рази.

Після публікації розслідування Олега Гладковського звільнили з посади першого заступника секретаря РНБО, а вже восени 2019 року його затримали детективи НАБУ.

Йому було висунуто підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) та ст. 366-1 (декларування недостовірної інформації) КК України.

Суд відправив Гладковського-Свинарчука до СІЗО на два місяці, але через пару днів за нього внесли заставу в розмірі 10 млн людей і топ-соратник Петра Порошенка вийшов на свободу.

А напередодні Нового року Вища антикорупційний суд дозволив зняти електронний браслет з Олега Гладковського.

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