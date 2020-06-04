Президент Володимир Зеленський порушив підписаний ним же закон і повинен понести покарання

Про це написав український журналіст Юрій Бутусов на своїй сторінці в Facebook.

Він звернув увагу на той факт, що Зеленський, глава Офісу Президента Андрій Єрмак та інші офіційні особи прямо порушили закон, відвідавши кафе в Хмельницькому, незважаючи на карантинні обмеження. Журналіст підкреслює, що тепер Національна поліція зобов'язана накласти адміністративний штраф.

"Фото дня. Головний санітарний лікар Ляшко (стоїть на задньому плані) записує імена п'яти правопорушників, щоб заявити в поліцію про порушення карантину, чинного до 5 червня та оштрафувати кожного на 17 тисяч гривень, а також оштрафувати кафе в Хмельницькому, яке незаконно обслуговує відвідувачів у самому приміщенні", - іронізує журналіст.

Бутусов підкреслив, що Зеленський власноруч підписав закон забороняє відвідування кафе та ресторанів на час карантину, і тепер зобов'язаний показати приклад його виконання.

«Мені здається, що зліва за столом сидить прес-секретар Юлія Мендель, яка розмістила це фото у фейсбуці, і вона як людина відповідальна негайно доведе інформацію до глави держави і офіційно прокоментує, коли ж буде добровільно сплачено штраф усіма порушниками", - додав журналіст.

Він нагадав, що 24 травня президент Австрії Александер Ван дер Беллен за порушення режиму карантину в кафе у Відні був затриманий поліцією і йому був оформлений адміністративний штраф.

«Чекаємо від гаранта Конституції України виконання своїх обов'язків, оскільки закон про карантин він підписав для всіх громадян без винятку. Адже закон один для всіх, чи не так, Володимире Олександровичу?», - підсумував журналіст.

Відзначимо, така ситуація дуже обурила українців.

«І ще більш красномовним є відсутність краватки у всіх персонажів - виглядає як бандитсько-пацанський сходняк», «Нікому в кафе ходити не можна - їм можна. Всі в масках - ці немає», - пишуть в мережі.

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