Дмитро Пєсков прокоментували надання Україні статусу партнера НАТО

Слова прес-секретаря президента РФ призводить ТАСС.



"Безумовно, ми на це звернули увагу. Ми завжди дуже уважно ставимося до наближення військової інфраструктури НАТО до наших кордонів, ми змушені вживати необхідні заходи щодо забезпечення власної безпеки у зв'язку з цим", - зазначив він.



Крім того, Пєсков упевнений, що така подія несе певну небезпеку Європі.

"Ми не вважаємо, що це сприяє зміцненню безпеки і стабільності в Європі", - заявив прес-секретар Путіна.

Нагадаємо, 12 червня Україна офіційно стала учасником Програми розширених можливостей НАТО.

Тепер Україна стала ще на крок ближче до того, щоб стати повноцінним членом НАТО.

Також ми повідомляли, що в США виступили з пропозицією до НАТО підтримати Україну, щоб уникнути агресії РФ.

За словами експертів, план дій щодо вступу в НАТО для України і Грузії повинен бути більш рішучим.

Крім того, днями стало відомо, що в Україну привезли велику партію зброї із США, включаючи гучні "Джавеліни".

За даними прес-служби американського посольства в Україні, 16 червня Управління оборонного співробітництва посольства США отримало обладнання, яке обійшлося в суму більше 60 мільйонів доларів які передадуть Україні. Американці передали рації, боєприпаси і протитанкові ракети "Джавелін".

Нагадаємо, у МЗС зробили важливу заяву про ліквідацію "Л/ДНР":"Україна не буде вести...".

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