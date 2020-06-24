Для українських політиків і чиновників варто ввести деякі обмеження

Як передає Politeka.net, таку пропозицію озвучила журналіст Наталя Влащенко на своїй сторінці в Facebook.

На таку ідею її наштовхнули словами російського опозиціонера:

"......І ось тільки тоді, коли вони завиють не по-дитячому по своїх бізнесів, баблу, будинках і квартирах в Лондоні і Майамі, коли їх нероб дружин і нащадків сс**і ганчірками поженуть назад в нашу високодуховну країну, тоді можна чекати змін. Лише тоді! Інакше ми приречені!", - зазначила журналістка.

Пропозиція Влащенко складається всього з трьох, але дуже важливих пунктів.

1. Заборонити сім'ям чинних політиків та чиновників жити, вчитися і лікуватися за межами України.

2. Заборонити 5 років після держслужби залишати Україну з метою зміни місця проживання.

3. Заборонити іноземцям залишати високі посади без публічного аудиту.

Журналістка зазначила, що це всього лише жарт, але такі обмеження реально змусять задуматися українських політиків.

"Зрозуміло, що це така антиутопія – всього лише жарт (перші два пункти), проте запевняю вас: у разі такого рішення майже всі поклали б службові посвідчення на стіл. Бо не пов'язують свою долю (освіта, лікування ) з Батьківщиною", – наголосила журналіст.



Раніше на сайті президента України з'явилася петиція, в якій запропонували санкції народним депутатам, які не захищають інтереси народу.



Для запобігання цього запропонували такі пункти:

Зменшити заробітну плату народних обранців до розміру двох прожиткових мінімумів.

Скоротити їх чисельність до 50 осіб або до двох осіб від кожної області.

Впровадити смертну кару за корупцію і невиконання передвиборчих обіцянок.

Нагадаємо, порушники карантину сховалися від поліції в Раді: "Депутатів штрафувати не можна".

Як повідомляла Politeka, ганьбою обернувся для "слуги" Тищенко просте запитання про Раду, відео: "Постійно заходять, виходять…".

Також Politeka писала, що топ-соратниця Тимошенко вигуляла в Раду брендовий аксесуар: «Можна купити за...».